"Pd, comunità energetiche al palo. Non si sa più nulla del progetto"

"SulleRinnovabili (Cer) siamo al". È questa la constatazione del segretario del Partito Democratico di Comacchio Michele Farinelli, critico nei confronti dell’amministrazione comunale per "il mancato avanzamento del". Come riportato da Farinelli, "era l’aprile del 2022 quando il Consiglio Comunale approvò all’unanimità una mozione di impegno sul tema delle– ricorda –. Le proposte furono avanzate dal gruppo Lega tramite un interrogazione, e dal gruppo La Città Futura – M5S con una mozione. All’epoca, l’assessore Cardi si assunse l’impegno di portare avanti il tema, ma oggi, nel 2025, non è stato ancora fattodi concreto". Lerappresentano un’opportunità strategica per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a livello locale: "Una possibilità concreta per ridurre i costi delle bollette, contenere l’impatto ambientale e garantire maggiore autonomia energetica – prosegue il segretario dem –.