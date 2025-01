Ilgiorno.it - Metrò in stallo. I cittadini in pressing sul Governo

Resta alta l’attenzione sul prolungamento della M5 fino a Monza. Una delegazione dell’Associazione HQMonza ha incontrato in Prefettura a Milano il senatore Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica, per fare il punto sul destino della linea Lilla del, già coperto con un miliardo e 300 milioni di fondi ai quali, però, mancano 400 milioni di extracosti. "Abbiamo ricordato al sottosegretario che il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, ha assicurato che il prolungamento si farà, mentre il ministro alle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha promesso lo stanziamento di ulteriori 300 milioni, che però ancora non sono stati formalizzati. E mancherebbero comunque altri 100 milioni", le parole dei rappresentanti di HQMonza. Si tratta di investimenti da “spalmare” sui sei anni necessari per concludere i cantieri una volta aperti.