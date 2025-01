Ilrestodelcarlino.it - "Il problema non sono i varchi, ma il mortorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ildel centro è il suo degrado e la perdita di funzioni". Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Marco Casali interviene sulla situazione critica dell’area antica della città e rilancia i suoi strali contro le nuove regole sulle ztl che entreranno in funzione dal 1° di marzo. "Oramai è un centro non più buono per commerciare – rileva –, non più adatto per i professionisti, non più utilizzato per abitarci. Un contenitore che prende le forme temporanee del tutto pieno, della movida o dell’evento spesso dall’indubbia qualità, per poi ricadere nell’oblio del tutto vuoto i rimanenti giorni". "In questo senso - prosegue Casali – le modifiche del regolamento comunale sulle ztl non rappresentano altro che cure dall’effetto placebo. Il tema non è quindi controllare i, ma riempire il centro di vita vera, reale e soprattutto continua".