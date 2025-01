Ilfattoquotidiano.it - Gasperini furioso a Dazn dopo la sconfitta con il Napoli: “Voi mettete sempre qualcosa di oltre: ma godetevi le partite e basta!”

“Questa è unache facciamo fatica a digerire per come è maturata e per i numeri che ha espresso, ma questo è il calcio e dobbiamo accettarla”. L’allenatore dell’Atalanta Gian Pieroha rilasciato alcune dichiarazionilaper 2-3 contro ildi Antonio Conte palesando tutta la sua amarezza per il risultato: “Noi non siamo mai mancati, magari in qualche partita non ci siamo espressi al meglio, ma negli ultimi venti giorni abbiamo affrontato tutte le grandi”.Il tecnico della squadra campione in carica dell’Europa League è parso comunque sereno: “Oggi abbiamo pagato il risultato, qualche volta ci è andata meglio, ma stiamo bene, molto bene, va tutto bene. Oggi la prestazione c’è stata e per il per il nostro percorso non è un problema perdere una partita. Noi non andiamo dietro al risultato.