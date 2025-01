Unlimitednews.it - Federciclismo, rieletto Dagnoni alla presidenza “Grato per la fiducia”

per, continuità strada migliore”ROMA (ITALPRESS) – “Quando si vuole cambiare bisogna anche rischiare. Quattro anni in cui si è sbagliato qualcosa, si è fatto qualche passo falso. Restare nella zona di comfort e non fare nulla era facile, ma la federazione non aveva bisogno di questo. Sono veramentedellarinnovata, credo che la continuità sia la strada migliore per poter raccogliere i migliori frutti”. Lo ha dichiarato Cordianodopo essere stato confermatoguida della Federazione Ciclistica Italiana. In merito al programma e agli obiettivi,ha aggiunto: “Per quanto riguarda la parte tecnica, bisogna continuare sulla strada che abbiamo intrapreso perché i risultati si sono visti da subito. Non si abbassa l’asticella e si continua in quel senso.