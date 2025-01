Calciomercato.it - “Che aspettano a cacciarlo?”: invocato l’esonero in Serie A

Il Parma rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria pareggiando contro una diretta concorrente come il Venezia. Intanto sui social nel mirino ci finisce PecchiaIl Parma non riesce ancora a ritrovare il successo, e spreca l’ennesima occasione in uno scontro diretto per macinare punti importanti in ottica salvezza. I ducali infatti riescono a riacciuffare solo nella ripresa un punto sul campo del Venezia dopo un primo tempo totalmente da dimenticare.Esonero (LaPresse) – Calciomercato.itC’è quindi tanta delusione tra i tifosi di una squadra che aveva illuso tutti con la partenza sprint, per poi affievolirsi col passare delle giornate. Ora il Parma è in lotta per la zona bassa, non vince dal 28 dicembre contro il Monza ed in generale ha messo insieme solo 11 punti nelle ultime 10 partite. La preoccupazione inizia a crescere intorno alla squadra di Pecchia che nel post Venezia in conferenza stampa si è così espresso: “Io non vedo un risultato deludente.