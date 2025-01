Sport.quotidiano.net - Catanzaro-Pisa 0-0: super Semper, punto importante per la corsa verso la vetta

, 19 gennaio 2025 - Termina in parità la sfida del Nicola Ceravolo tra. Sugli scudi, autore di grandi interventi che hanno aiutato ila strappare un. Leggermente più in ombra del solito la squadra di Inzaghi. PRIMO TEMPO – La gara inizia subito con unbattagliero che conquista un calcio di punizione dal limite al 2?. Lo batte Marin, poi la conclusione di Angori in seguito a una respinta della difesa viene murata. Al 6? è Pontisso a impegnaredal limite che respinge, poi è Pittarello a sfiorare la traversa. Al 12? Pompetti impegna su punizioneche devia in corner. La risposta delarriva al 18? con un cross perfetto di Bonfanti che trova la testa di Touré, ma il suo colpo di testa di controbalzo sfiora la traversa e termina alto.