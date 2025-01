Oasport.it - Bolelli e Vavassori approdano ai quarti di finale del doppio negli Australian Open!

Leggi su Oasport.it

Missione compiuta per Simonee Andrea. Gli azzurri hanno conquistato l’accesso aididel torneo didegli2025. Sul cemento di Melbourne, la coppia tricolore si è imposta col punteggio di 6-3 7-6 (3) in 1 ora e 50 minuti di partita contro gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar.Un match in cui soprattutto nel primo set si è vista la superiorità del duo nostrano, mentre nel secondo una partenza lenta ha rischiato di complicare le cose. Cancellando un set-point nel tie-break, l’emiliano e il piemontese hanno centrato l’obiettivo e nel prossimo turno giocheranno contro ilportoghese formato da Nuno Borges e Francisco Cabral, a segno contro gli olandesi Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschup.Nel primo set, dopo una fase iniziale di studio,piazzano il colpo nel sesto gioco, a metà della frazione.