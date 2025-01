Tvplay.it - Asllani pronto a dire sì: nuova maglia in Serie A

In bilico il futuro diall’Inter. Spunta una pretendente inA con la quale i nerazzurri potrebbero imbastire altre trattative di mercatoDoveva essere una sessione di mercato da spettatrice per l’Inter e, invece, si sta rivelando ben più movimentata dal previsto.sì:inA – Tvplay.it (Foto LaPresse)Tiene banco da giorni ormai la questione Frattesi. Sul centrocampista permane l’interessamento della Roma che vuole riportarlo in giallorosso dopo la precedente esperienza nel settore giovanile. Trattativa comunque in stallo di fronte alla richiesta dell’Inter che vuole almeno 40 milioni per liberare Frattesi, cifra difficile da raggiungere per la Roma anche con l’inserimento di contropartite che non scaldano l’interesse dei nerazzurri.Per il centrocampo, l’Inter sta trattando due giovani di talento ovvero l’argentino Tomas Perez del Newell’s Old Boys e il croato Petar Sucic della Dinamo Zagabria.