Oasport.it - Alcaraz-Djokovic, la sfida più attesa ai quarti. Il tabellone in discesa un bene per Zverev?

Leggi su Oasport.it

Ci avevano messo l’occhio in tanti, e alla fine arriva: lagenerazionale, una delle tre grandi che caratterizza l’era attuale del tennis, tra Carlose Novak, si vedrà aidi finale degli Australian Open. Alla collezione delle sfide Slam tra i due mancano ormai solamente gli US Open, in un circolo che può ancora chiudersi nel novero di giocatori che si sono affrontati in tutti gli Slam. Un club, questo, ben più ampio di quanto si possa credere.Sarà un confronto che, inevitabilmente, a qualcuno toglierà qualcosa, se non altro per la classifica, che vede il murciano a caccia di chance di restare attaccato apiù che all’attualmente lontanissimo Sinner, ma anche il serbo nella necessità di tenersi in una zona dalla quale possa far partire l’assalto per un possibile ultimo o penultimo anno da giocatore ancora da temere.