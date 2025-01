Movieplayer.it - The North Water: ecco perché la serie con un luciferino Colin Farrell va recuperata in blu-ray

Leggi su Movieplayer.it

Grazie a Plaion è arrivata in blu-ray unatv claustrofobica e intrisa di mistero, passata tre anni fa in streaming. Da non perdere un diabolico. C'è una miniin sei episodi targata BBC che tre anni fa era arrivata in Italia su TimVision, che ora è finalmente disponibile anche in blu-ray. Un'occasione da non perdere per scoprirla e apprezzarla. Si chiama The, è tratta dal romanzo di Ian McGuirè e adattata dal pluripremiato scrittore e regista Andrew Haigh. Laè ambientata su una nave che fa rotta nei mari del nord a metà dell'Ottocento, e si snoda attorno a due personaggi centrali, quasi due incarnazioni del bene e del male: Patrick Sumner, un medico corretto e dai modi gentili ma dal passato .