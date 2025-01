Quotidiano.net - Tajani e la campagna di Germania: "No all’ultradestra, votate Cdu"

Il ministro degli Esteri, Antonio, è a Berlino per partecipare alla riunione del Partito Popolare Europeo. L’obiettivo dei leader riuniti, sotto la guida del presidente Manfred Weber, è quello di riflettere sui prossimi obiettivi programmatici a quasi due mesi dall’insediamento della seconda Commissione Von der Leyen. La discussione si concentrerà su tre principali linee guida programmatiche quali competitività economica, lotta all’immigrazione illegale, sicurezza e difesa, importanti da condividere anche in vista del Congresso di rinnovo dei vertici del Ppe previsto a Valencia il prossimo aprile. La riunione è ospitata a Berlino dal presidente della Cdu tedesca Friedrich Merz, secondo gli ultimi sondaggi favorito come cancelliere alle prossime elezioni. Un risultato che potrà confermare la centralità dei popolari moderati nello scacchiere europeo.