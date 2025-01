Gossipnews.tv - Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli Ai Ferri Corti!

Leggi su Gossipnews.tv

risponde alle accuse dicon parole pungenti e allusioni taglienti. Ecco che cosa è accaduto!, due personalità forti e incisive, sono tornate al centro dell’attenzione con uno scontro che non risparmia nessuno. Tutto ha avuto origine dalla newsletter di, dove la giornalista ha fatto pesanti allusioni sulla vita privata die su presunti tradimenti che avrebbero segnato il matrimonio con Paolo Bonolis. Inoltre,ha collegato la fine della collaborazione tra Bonolis e il suo storico manager, Lucio Presta, a queste vicende personali., però, non è rimasta in silenzio.La risposta diè arrivata dritta e pungente, come nel suo stile. Attraverso una storia su Instagram, ha scelto di replicare con toni decisi, facendo riferimento alle accuse e, soprattutto, proteggendo i figli, che sono stati tirati in ballo.