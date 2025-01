Quotidiano.net - Santanchè a giudizio

Sarà un giudice a decidere se Danielaha commesso il reato di false comunicazioni sociali per i bilanci di Visibilia Editore, come ex amministratrice e presidente, nonché "soggetto economico di riferimento" del gruppo che pubblicava, tra gli altri, Novella 2000. La gup Anna Magelli l’ha mandata a processo insieme ad altri sedici imputati, tra cui Antonino Schemoz, amministratore di Visibilia dall’agosto 2019 e poi liquidatore delle società. ACCUSE PRESCRITTELa giudice ha dichiarato prescritte le imputazioni per gli anni dal 2016 al 2018 nei confronti della ministra, di Schemoz e un sindaco per il 2017 e il 2018. Si comincia il prossimo 20 marzo davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Milano, mentre hanno deciso di patteggiare l’ex consigliere Federico Celoria a 2 anni (pena sospesa, con 5 mila euro di confisca) e Visibilia Editore e Visibilia Editrice.