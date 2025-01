Metropolitanmagazine.it - Possibile cessate il fuoco a Gaza?

Inizia la riunione di gabinetto per unil. Che sia l’ennesimo buco nell’acqua?Venerdì, mentre il gabinetto di guerra israeliano discuteva l’approvazione di un accordo per ilil, il destino di ostaggi e prigionieri palestinesi si intrecciava con l’instabilità politica di Israele. L’accordo, mediato da Qatar e Stati Uniti, dovrebbe entrare in vigore domenica 19 gennaio, segnando una tregua attesa da oltre un anno di guerra.Il piano prevede un rilascio graduale dei circa 100 ostaggi trattenuti nella Striscia, con 33 persone liberate nella prima fase, accanto al ritiro delle truppe israeliane e alla scarcerazione di centinaia di prigionieri palestinesi. Tuttavia, non tutti torneranno vivi: Israele stima che un terzo degli ostaggi sia morto in prigionia, con i corpi che saranno restituiti solo nella terza fase.