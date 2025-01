Palidoro al via i lavori sulle alberature di via San Carlo | cambia la viabilità

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 18 gennaio 2025- Dal 20 gennaio DTP in Via Sane l’intersezione con Via Tre Denari.A seguito di un sopralluogo effettuato dal personale dipendente dell’Area Tutela Ambientale, si è preso atto delle condizioni degli alberi di Pinus Pinea ed Eucalyptus ubicati in Via San, nel tratto compreso tra il cavalcavia – provenendo da Passoscuro – e l’intersezione con Via Tre Denari.Tra le 472 essenze arboree presenti ed esaminate, 83 di esse, tra cui 55 Pinus Pinea, risultano morte e mostrano estrema propensione al cedimento e necessitano pertanto di essere urgentemente abbattute a tutela della pubblica e privata incolumità.“Intervenire sul patrimonio arboreo del nostro territorio è sempre una scelta dolorosa, soprattutto quando si tratta di abbattimenti. Tuttavia, in questo caso, si tratta di un’operazione necessaria.