Mistermovie.it - Mister Movie | Travis Burns Infuoca Lick: Le scene di Nudo e Dietro le Quinte del Rocker David Ferris

Leggi su Mistermovie.it

conquista i fan con la sua interpretazione in “”, l’adattamento di Passionflix del romanzo di Kylie Scott. Scopriamo i retroscena del film e la preparazione dell’attore per il ruolo di una rockstar.L’Adattamento di “”:con lediTrasformare un romanzo in un film è sempre una sfida, soprattutto quando si tratta di accontentare sia l’autore che i fan. Questo compito diventa ancora più arduo per gli attori che devono dare vita a personaggi amati dai lettori., interprete dinell’adattamento di Passionflix di “” di Kylie Scott, ha condiviso la sua esperienza nel vestire i panni di questa rockstar.en) vía stories pic.twitter.com/KjDO9MO1Kx— Passionflixspain (@Passionflixsp) December 7, 2024Superare le Aspettative: il Casting diha rivelato che la descrizione del personaggio nel libro lo vedeva con i capelli lunghi.