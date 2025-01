Ilnapolista.it - Lukaku segna una partita sì e due no, una media giusta per chi coltiva segretamente il sogno scudetto (Gazzetta)

unasì e due no, unaper chiil. Sulladello Sport Antonio Giordano scrive dell’importanza die dei suoi gol. Gli mancano sette gol per arrivare a quota 400 in carriera, lo stesso numero di golti nel girone d’andata con il Napoli.Amancano 7 gol per arrivare a quota 400 in carrieraScrive Giordano:Manco un pallottoliere basterebbe, o forse sì, però scolasticamente, ora che gliene mancano sette per toccare quota quattrocento, sarebbe persino superfluo starsene lì, petto in fuori, a far da sponda alle statistiche: c’è una vita che racconta Romelue in questo suo peregrinare per aree di rigore, la ricerca del consenso non ha mai rappresentato un fastidioso ronzio nelle orecchie. Dovendo dirlo semplicemente a modo suo, Big Rom ha sempre saputo come esprimersi, in tutte le lingue del gol: e adesso che sta a quota sette, tuttiti nel girone d’andata, viene naturale e anche aritmetico pensare che possa farcela, debba farcela.