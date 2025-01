Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2025 in DIRETTA: rientro d’oro per Arianna Fontana! Confortola di bronzo, Sighel argento nei 500

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.38: Tra 15? il via delle semifinali della staffetta maschile. Italia nella seconda16.32. Confermato l’per! La giuria ha addebitato la scorrettezza al polacco Niewinski anche se non sembrava così dal video. Vince Van’t Wout, secondo posto per, terza piazza per il francese Fercoq16.31: Attesa spasmodica per la decisione dei giudici che stanno rivedendo l’ultimo giro incriminato16.29:! Il polacco Niewinski che aveva fatto gara di testa viene affiancato e toccato da Van’t Wout e cade rovinosamente davanti all’azzurro che riesce a scansarlo e resiste al ritorno di chi lo seguiva. per il momento oro Olanda eItalia ma attendiamo la giuria16.26: Subito uno scontro in partenza tra Niewinski e Van’t Wout, partenza neutralizzata.