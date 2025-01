Ilgiorno.it - L’impresa di Luigi sul Kilimangiaro: "Io, a un passo dalla vetta: riproverò"

Non hanno raggiunto la, ma hanno lo stesso compiuto un’impresa eccezionale.è infatti arrivato al terzo campo, a 4.720 metri di altezza sul Kibo, il, che con i suoi 5.895 metri è il monte più alto del Continente nero.Degli Occhi è un quattordicenne di Milano con un grave disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, che a parole non riesce a comunicare quasi con nessuno e che fino a qualche mese fa nemmeno sapeva cosa significasse camminare in montagna. "Sono contentissimo – ha detto –. Voglio riprovarci". Per gli accompagnatori, in un’altra stagione più favorevole per le condizioni e magari lungo un altro sentiero più lungo che permette un miglior ambientamento,ha sicuramente tutte le potenzialità per portare a termine ciò che questa volta non è riuscito a concludere.