Juventusnews24.com - Juve Milan, cambio a sorpresa Weah-Yildiz: svelato il motivo della sostituzione di Thiago Motta

di RedazionentusNews24: ildi. Problema muscolare per il numero 10in casa bianconera per il secondo tempo di, il big match dell’Allianz Stadium valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Aè subentrato subito adad inizio ripresa.Comedaa DAZN, il numero 10 bianconero ha accusato un fastidio all’adduttoregamba ed è così rimasto negli spogliatoi.Leggi suntusnews24.com