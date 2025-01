Quotidiano.net - Israele, il nipote dell’ostaggio: “Riabbraccerò nonno. Ma non so se è vivo”

Tel Aviv, 17 gennaio 2025 – Nella ‘Piazza degli Ostaggi’ allestita di fronte al Museo di Tel Aviv, Daniel Lifshitz consulta il cellulare dove riceve aggiornamenti dai compagni di lotta. “Iniziata riunione del gabinetto di sicurezza”. “Domani pubblicazione nomi dei primi ostaggi liberi”. Poco prima, davanti alle telecamere, aveva esclamato: “A 84 anni, mioOded Lifshitz è l’unico bistenuto in ostaggio al mondo! Non avremmo mai pensato che sarebbe stato prigioniero per 15 mesi. Spero di rivederlo al più presto, in piedi sulle sue gambe. Lo ricopriremo di amore”. epa11830523 A man sits near a display of posters calling for the release of Israeli hostages, who were abducted by militants during the 07 October 2023 Hamas attacks, outside the Kirya military headquarters in Tel Aviv, Israel, 17 January 2025.