Inter Primavera a Empoli il massimo col minimo sforzo Basta un autogol

Leggi su Ilnerazzurro.it

Ventesima giornata del Campionato1, con l’chiamata a confermare la serie di risultati positivi inanellati nell’ultimo periodo, eccezion fatta per doppio tonfo subito prima in casa con la Roma per 4-1 e poi con la Juventus nella sconfitta 3-2 a Torino. La squadra di Zanchetta, prima e già qualificata alla fase finale della Uefa Youth League, è chiamata a seguire in classifica la coppia di testa formata dai giallorossi e dal Sassuolo, sconfitto 2-1 nell’ultima giornata dalle giovani speranze nerazzurre che oggi fanno visita all’, immischiato nella lotta per evitare di finire ai piani bassi della graduatoria.Primo tempoAl Centro Sportivo di Petroio, per la ventesima giornata, la prima del girone di ritorno, del Campionato1, a precedere il match di domenica sera a San Siro sono i giovani delle compagini toscana e meneghina che scendono in campo con animi e motivazioni differenti.