Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz, arriva l’annuncio di Thiago Motta in conferenza stampa: ecco le condizioni del bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, quali sono ledel numero 10 della Juve? Le dichiarazioni del misterinMisterha parlato indopo Juve–Milan: tutte le dichiarazioni dell’allenatoresulledi Kenan, uscito anzitempo per un problema muscolare. Tutte le sue dichiarazioni:– «L’ho sostituito all’intervallo perché ha sentito un po’ l’adduttore. Immagino e spero non sarà nulla di grave, valuteremo come sta».LACOMPLETA DIPOST JUVE MILANLeggi su Juventusnews24.com