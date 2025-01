Oasport.it - Golf: Hoffman e Hoey in testa a metà American Express. Bella scalata di Manassero, Francesco Molinari tiene

Si è chiuso il secondo giro del The2025, evento che sia La Quinta, in California, e che vede i giocatori impegnati su tre campi differenti (un po’ come succede in Europa all’Alfred Dunhill Links Championship). A comandare, dopogara, ci sono l’o Charleye il filippino Rico, che quest’oggi sono andati in scena sul Nicklaus Tournament Course. Per entrambi -9 di giornata, recupero di sette posti e leadership al ritmo di -16 in una classifica decisamente incerta.Nel gruppo dei terzi ci sono, per la quota USA, Justin Lower e Mark Hubbard, staccati di un colpo così come l’austriaco Sepp Straka. Lower, che era leader ieri, ha girato anch’egli sul Nicklaus, gli altri due al Pete Dye Stadium Course, il che fa capire l’alta variabilità del cambiamento delle cose in questa fase.