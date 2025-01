Ilnapolista.it - Dopo essere scivolato al secondo posto a -2, Conte ha dato 6 punti in cinque partite al Gasp (CorSport)

Sul Corriere dello Sport, Fabio Mandarini analizza il momento del Napoli. Kvaratskhelia è anal Psg, Neres ha preso il suo post, domani la sfida in casa dell’Atalantala sconfitta la Maradona per 3-0. Ma il Napoli hain panchina.Dall’Atalanta all’Atalanta: 76 giorni dalla sconfitta al Maradona per 3-0 senza Kvara e con NeresSul Corriere dello Sport si legge:Il Napoli, dicevamo, si cimenterà per la prima volta senza Kvaratskhelia: ha già vinto tre volte in sua assenza con Udinese, Fiorentina e Verona, e a Marassi con il Genova ha costruito il successo nel primo tempo con Khvicha in panchina, ma questa volta è diverso. Tecnicamente e psicologicamente:ha perso una stella e un’arma. Un colpo allo stomaco della capolista, reduce davittorie consecutive e ora pronta a sfidare una diretta concorrente a 76 giorni dalla sconfitta al Maradona.