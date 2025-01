Ilnapolista.it - Dei divi del terzo scudetto del Napoli non è rimasto nessuno, Osimhen è finito peggio di tutti

Deidellonon èdiUn vecchio motto di Borsa è “vendi e pentiti”. Nel calcio contemporaneo, succede qualcosa di simile. E magari non ci si pente nemmeno. Se non sei il Real Madrid o il Manchester City, è dura trattenere chi ambisce a un salto di qualità nella retribuzione. Bisogna lasciar andare e poi tornare a seminare. In questo calcio liquido si inserisce perfettamente ilpost. Più liquido di così si muore. In un anno e mezzo quelha persoi principali protagonisti dell’impresa. Deida copertina non èpiù. Altro che “Conte ha gli otto undicesimi dello” – peraltro ora diventati sette – che resta una frase fondamentale per capire la competenza calcistica dell’interlocutore.