Concorsi nella Pubblica Amministrazione nel 2025: assunzioni per scuola, Agenzia delle Entrate e sanità

Ilsi preannuncia come un anno ricco di opportunità eper chi cerca un impiego stabile. Sono infatti previsti decine di migliaia diin diversi settori, dalle Forze dell’Ordine alla, passando per lae l’. Forze dell’Ordine e Giustizia: un boom diIl comparto della sicurezza è tra i più attivi, con oltre 16.600 posti messi a bando tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco. Anche il Ministero della Giustizia offre 236 nuove posizioni per funzionari e assistenti. Inps, Cultura e Affari Esteri: opportunità per tutti i profili L’INPS prevede l’assunzione di circa 1.500 unità per rafforzare il proprio organico, mentre il Ministero della Cultura punta su 800 assistenti e, nei prossimi anni, su ulteriori 1.