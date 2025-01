Ilgiorno.it - Blitz anti-spaccio, pusher aggredisce poliziotti

Ancora due agenti feriti durante uncontro lodi droga a Varese, aggrediti da un, poi arrestato: per entrambi, medicati al pronto soccorso, sette giorni di prognosi. È accaduto nella serata di giovedì, mentre tvaresini assistevano in piazza Motta al tradizionale falò di Sant’Antonio. A poca distanza, in piazza Repubblica, veniva segnalato alla polizia un passaggio di consegne di droga. Subito sul posto è intervenuta la Volante con dueche hanno avvicinato il sospettato, un giovane nordafricano. Alla vista degli agenti si è dato alla fuga lungo via Ravasi, dove ha cercato di nascondersi tra i bidoni della spazzatura. Qui è stato raggiunto dai, ma non appena l’hanno bloccato ha dato in escandescenze aggredendoli con calci, pugni e spintoni, che hanno provocato ferite agli uomini della polizia, caduti a terra durante la colluttazione, medicati e giudicati guaribili in sette giorni.