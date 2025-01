Zonawrestling.net - AEW: Christopher Daniels si ritira?

Leggi su Zonawrestling.net

Fin dalla fondazione della AEW,ha ricoperto un ruolo fondamentale per la federazione, come Head of Talent Relations prima e poi come Vice-Presidente negli ultimi mesi, oltre a continuare a lottare sul ring. Dal ritorno di Kenny Omega, però, ha abbandonato il ruolo di EVP in storyline, e si trova ora nel mezzo di una breve faida con Hangman Adam Page, che affronterà questa sera a Collision (puntata registrata qualche giorno fa). E stando alle ultime indiscrezioni, il match potrebbe avere delle ripercussioni sulla carriera del Fallen Angel.Ultimo match della carriera?Come riportato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, infatti, il Texas Death Match di Collision sarà l’ultimo match dell’illustre carriera di, che da alcuni mesi avrebbe pianificato il proprio ritiro.