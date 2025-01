Justcalcio.com - Tuttosport – Inter, dopo Thuram-Lautaro il nulla

2025-01-17 11:59:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS:MILANO – Edin Dzeko non è un erede di Béla Guttmann e non ha lanciato nessuna maledizione contro l’. Certo è che da quando Beppe Marotta – a malincuore – ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza perché era ormai diventata “tossica” la convivenza con Romelu Lukaku, Simone Inzaghi non ha più avuto tre attaccanti titolari nel vero senso della parola. Quell’anno – stagione 2022-23 – proprio la staffetta tra Dzeko e Lukaku al fianco dell’intoccabilefu la chiave per arrivare fino alla finale di Champions poi persa a Istanbul proprio perché Big Rom graziò il Manchester City sbagliando l’impossibile sotto porta, come più volte candidamente (o perfidamente?) ammesso da Pep Guardiola. In estate, è storia, Lukaku promise amore eterno all’e l’decise di non rinnovare il contratto a Dzeko puntando su un profilo più giovane (Marcus) ma poi,il voltafaccia del belga, ha scelto al suo posto Marko Arnautovic, il primo “nuovo Dzeko” che non è lontanamente riuscito a ripetere quanto fatto dal fuoriclasse bosniaco.