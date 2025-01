Ilgiorno.it - Sos lanciato dai pendolari: serve la videsorveglianza

Cocci di vetro, pannelli rotti, escrementi, ichiedono telecamere per la stazione di Codogno. È Filippo Falco, residente a Codogno, pendolare sulla tratta Codogno–Milano e membro del Comitato Viaggiatori edel sud-Milano e Lodigiano, a riassumere, in una lettera ai politici locali, gli ultimi giorni: "Lunedì, con rabbia, ho notato che qualcuno ha sfondato dei pannelli nella parte di sottopasso che va verso viale Trivulzio, sulle scale del nuovo passaggio realizzato dopo lo sfondamento del quinto binario. La sera stessa alle 19.30, ho trovato dei cocci di vetro poco lontano e mercoledì mattina escrementi. Per fortuna alle 15 ho notato che tutto era stato pulito". Quindi le rimostranze: "Lo stato di degrado e abbandono in cui versa quel minimo di riqualificazione della stazione ad oggi completato mi fa rabbia.