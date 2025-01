Ilgiorno.it - Rider a lezione di guida. L’abc della sicurezza: : "Non parlare al cellulare ed evitare imprudenze"

dalla polizia locale. Al via ieri, al Comandopolizia locale di Monza, il primo corso di educazione stradale, aggiornato con le novità del nuovo Codice, destinato aisocietà Just Eat. Un accordo, quello tra la multinazionale delle consegne a domicilio e il Comune di Monza, che ha qualcosa di estremamente innovativo, siglando una collaborazione inedita tra le forze dell’ordine e una categoria di lavoratori così presente e crescente sulle strade, sfatando insieme almeno due pregiudizi: "Che gli agenti di polizia locale si concentrino solo a fare multe per fare cassa, e che isiano spregiudicati alla", ha detto alla presentazione del corso ieri l’assessore allaAmbrogio Moccia, in una gremita aula didattica del comando. Contro questi due luoghi comuni, il Comune ha voluto dare avvio al corso per ridurre il rischio di incidenti sulle strade cittadine: ihanno ricevuto dagli agentipolizia locale nozioni e consigli sulle regole contenute nel Codicestrada, oltre ad alcuni principi utili alla base di unasicura.