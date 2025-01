Thesocialpost.it - Riconteggio in Calabria: il M5S perde un seggio, entra un deputato di Forza Italia

Leggi su Thesocialpost.it

Colpo di scena indopo ildelle schede elettorali. La Giunta per le Elezioni di Montecitorio ha deciso di annullare l’elezione della deputata del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico nel collegio uninominale numero 2 della circoscrizione, con conseguenze significative per la composizione della Camera. Ilora passa ad Andrea Gentile, di, che aveva presentato il ricorso.La decisione della GiuntaIl, richiesto proprio da Gentile, ha portato all’annullamento non solo della proclamazione di Anna Laura Orrico, ma anche di quella della deputata pentastellata Elisa Scutellà, eletta nel collegio plurinominale unico. La Giunta ha quindi sancito la proclamazione di Andrea Gentile come nuovo. La decisione però non è ancora definitiva: sarà la Camera a esprimersi in via definitiva, approvando o respingendo quanto deliberato dalla Giunta.