Piano Mattei Leonardo e Bf Spa nei programmi del governo per l' Africa

Il Progetto “smart agriculture” entra nelper l'con la firma di una intesa che rafforza la collaborazione esistente trae BF Spa per lo sviluppo agricolo e tecnologico in particolare nel continenteno. Lo ha sottoscritto oggi Fabrizio Saggio, Coordinatore della Struttura di Missione per l'attuazione deldella Presidenza del Consiglio, insieme al Presidente di, Stefano Pontecorvo, e all'amministratore delegato di BF Spa, Federico Vecchioni. Tale accordo nasce da un'operazione di Sistema Paese, fortemente sostenuta da una volontà politica che mira a rafforzare la proiezione internazionale attraverso la valorizzazione delle eccellenze industriali. La volontà di collaborare nel settore agroindustriale incontra l'opportunità che emerge con la costruzione di partenariati nei Paesi individuati nel 2024 con un approccio incrementale dal: Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Costa d'Avorio, Mozambico, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya e, in prospettiva, con gli ulteriori Paesi individuati dalper il 2025.