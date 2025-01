Liberoquotidiano.it - "Nessuno vuole farlo. Abbiamo un problema...": Sanremo 2025, indiscrezioni clamorose: si mette subito male

un". C'è una prima, grossa grana per Carlo Conti, tornato alla guida del Festival dopo i trionfali cinque anni firmati da Amadeus. Alla missione-ascolti già complicata di suo, si aggiunge ora un dilemma non facilmente risolvibile a tre settimane dal via della kermesse all'Ariston: "I duetti tra big non decollano", riferisce un retroscena molto dettagliato dell'agenzia Adnkronos. La serata è quella del giovedì 14 febbraio, tradizionalmente riservata alle cover e che serve un po' da spartiacque tra la prima e la seconda parte della settimana. Una boccata d'ossigeno dalla gara ma che spesso è servita per lanciare definitivamente questo o quel concorrente verso la finalissima del sabato. Se però i duetti non tirano, rischiano di risentirne sia gli ascolti della puntata sia, soprattutto, lo share delle ultime due.