NBA 2024 2025 | Oklahoma sovrasta Cleveland Gilgeous-Alexander in formato MVP

Leggi su Sportface.it

A una settimana dal primo scontro diretto, segnato dal grande equilibrio e risolto solo nel finale di partita, il ritorno traCity enella notte di NBAha regalato un incontro stavolta senza storia. I Thunder, infatti, si sono presi una roboante rivincita contro i Cavs chiudendo i conti già nel primo tempo, in particolare con un primo quarto chiuso con un parziale di 22-2. Poi un nuovo allungo nel terzo quarto e poi ampie rotazione nell’ultimo parziale: solo cosìha potuto rendere meno pesante il passivo, con il risultato finale che, comunque, non lascia spazio a interpretazioni (134-114). A dominare in lungo e in largo la partita, con una prestazione da MVP, è stato il solito Shai, con ben 40 punti segnati in appena mezz’ora (primo giocatore della franchigia a riuscirci), prima di essere lasciato a riposo per tutto l’ultimo quarto.