Linkiesta.it - Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sul rilascio degli ostaggi, dice Netanyahu

Leggi su Linkiesta.it

Venerdì 17 gennaio il primo ministro israeliano, Benjamin, ha annunciato il raggiungimento di undefinitivo traper ilisraeliani rapiti il 7 ottobre 2023, nell’ottica di un cessate il fuoco a Gaza. Ieri, giovedì 16 gennaio, l’ufficio diaveva parlato di una «crisi dell’ultimo minuto» a causa delle richieste aggiuntive da parte del gruppo terroristico palestinese, ma gli ostacoli sarebbero stati superati. Poco prima delle 3 del mattino (ora italiana) di venerdì i negoziatori israelianichiamato il primo ministro per informarlo del raggiungimento dell’. A quel punto, verso l’alba, è arrivata la dichiarazione di, che avrebbe anche avvisato le famiglie. Venerdì, scrivono l’Associated Press e altri media internazionali, il gabinetto di sicurezza e il governo israeliano dovrebbero riunirsi per approvare definitivamente l’, che dovrebbe entrare in vigore domenica 19 gennaio.