Ilrestodelcarlino.it - Impresa Virtus

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, è il caso di dirlo. Alzi la mano chi, con il Bayern avanti 15-4 e Pajola a terra, sanguinante, pensava che laavrebbe potuto giocare con grande personalità nonostante le assenze pesanti di Clyburn, Zizic e Akele. E invece Ivanovic regala carattere. Sotto di undici la squadra non sbanda e, grazie a una tripla di Pajola (rientrato con la testa fasciata) si ritrova sul +12, 59-71. Nuovo blackout, Monaco rientra con un parziale di 10-0. A due minuti dalla fine, una squadra senza identità si sarebbe squagliata, impaurita dalla forza dei tedeschi. Non la. Che si appoggia su Shengelia e sorride, incassando una vittoria che non cambia il futuro in Eurolega, ma sicuramente dà fiducia e morale. E’ davvero unadiversa. Fine settimana ricco di emozioni, poi. Detto che latornerà in campo, alla Segafredo Arena, lunedì sera, contro Cremona, c’è da considerare il match tra Fortitudo e Piacenza.