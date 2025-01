Lanazione.it - Grande folla per assistere al Falò Di Sant'Antonio. Il vento gelido frena le fiamme

Leggi su Lanazione.it

Pontremoli (Massa Carrara), 18 gennaio 2025 - Ilha volteggiato attorno allapira deldiimpedendo l'effetto turbo della fiammata verticale. E lenon hanno trovato il naturale sfogo verso il cielo scuro davanti ad unconcorso di, arrivata sul ponte Pompeo Spagnoli da diverse regioni per ammirare la tradizionale sfida tra i fuochisti. Non sono mancati per tradizione cori di incitamento delle tifoserie e di sberleffo da parte degli avversari deldi San Geminiano. Pontremoli, lo spettacolo deiLa catasta di «bochi« ha bruciato a lungo nel greto della Magra come se fosse ingolfata da qualche impedimento. Questa volta dentro la pira non sono state architettate prese d’aria per dare alla spinta giusta. Ma lo spettacolo con ic'è sempre a prescindere dal risultato che dipende sempre dalle condizioni atmosferiche.