FC 25 Nuovo Obiettivo Live | Estate del calcio 3 TOTY in prestito

appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatodelche dà duein.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!delTorna indietro all’del 2024 e rigioca i momenti chiave di queste emozionanti sfide per ottenere gioc., pacchetti e PS! Premi non scamb.Numero di incarichi da completare: 9Premi finale: 1x Summer Of Football Pack Non scambiab.Termina il 31 gennaio No Scozia, no partyCosa fare: Gioca 5 partite in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) schierando almeno 3 oggetti giocatore scozzesi titolari.Premio: 1x 1000 SPGli outsiderCosa fare: Vinci 8 partite in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) schierando almeno 2 oggetti giocatore georgiani titolari.