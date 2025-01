Tpi.it - Daniela Santanché andrà a processo per il caso Visibilia: rinviata a giudizio per falso in bilancio

Leggi su Tpi.it

per ilLa ministra del TurismoSantanchè è statadalla gup Anna Magelli per false comunicazioni sociali in merito al, una delle società del gruppo da lei fondato.Ilcomincerà il 20 marzo davanti al Tribunale di Milano: in tutto saranno 16 gli imputati tra cui la sorella e la nipote della ministra, Fiorella Garnero e Silvia Garnero, e l’ex compagno Canio Giovanni Mazzaro.Notizia in aggiornamento