Compagna Cuculo”, a Roma la fumettista tedesca Anke Feuchtenberger

Leggi su Ildenaro.it

, 17 gen. (askanews) – Il Goethe-Institut, in collaborazione con Biblioteca Europea, Baba Jaga Fest, Coconino Press, Industrie Fluviali, Naba e Hamelin, inaugura il 22 gennaio alle 19 la mostra delle tavole originali della più importante autrice del fumetto tedescotratte dalla sua opera. La mostra, con oltre 40 tavole, si terrà presso il KunstRaum del Goethe-Institut diin via Savoia, 15 fino al 31 marzo 2025. L’artista, presente all’inaugurazione, alle 19.30 sarà protagonista del talk “La narrazione grafica per una memoria collettiva” con Chiara Lagani, autrice del graphic novel tratto da L’amica geniale di Elena Ferrante e Ilaria Tontardini, docente di Storia dell’illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna e membro dell’Associazione culturale Hamelin.