Clima ed energia, la tecnologia Ccs per decarbonizzare i settori hard to abate

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - A Ravenna il primo progetto CCS-Carbon Capture and Storage in Italia. Ovvero il processo che attraverso cattura, trasporto e stoccaggio della CO2 ha come obiettivo la decarbonizzazione delle industrie, in particolare deicosiddetti ‘to', evitando l'emissione in atmosfera di importanti quantità di anidride carbonica.Negli scenari Iea, la CCS e la Cdr-Carbon Dioxide Removal (processo di rimozione attiva dell'anidride carbonica dall'atmosfera che comprende soluzioni tecnologiche e basate sulla natura) contribuiranno a una riduzione dell'8% delle emissioni di CO2 globali tra il 2020 e il 2050. A sua volta, The European House-Ambrosetti stima che elettrificazione, efficienza energetica, bioenergie, idrogeno e variazione delle materie prime potranno, utilizzate insieme, contribuire a una riduzione non superiore al 52% di tali emissioni.