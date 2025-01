Sport.quotidiano.net - Calcio, le sfide della A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Firenze, 17 gennaio 2025 – Nuovo fine settimana dicalcistiche appassionanti (almeno sulla carta.) e come sempre seguiremo in particolare le “nostre”e lo. IL PROGRAMMA Serie A Fiorentina-Torino (domenica 19 gennaio, ore 12.30) Inter-Empoli (domenica 19 gennaio, ore 20.45) Serie B Catanzaro-Pisa (domenica 19 gennaio, ore 15) Carrarese-(domenica 19 gennaio, ore 17.15) Serie C (Girone B) Pineto-Ternana (venerdì 17 gennaio, ore 20.30) Rimini-Lucchese (sabato 18 gennaio, ore 17.30) Pianese-Pescara(domenica 19 gennaio, ore 15) Pontedera-Vis Pesaro (domenica 19 gennaio, ore 17.30) Gubbio-Perugia (lunedì 20 gennaio, ore 20.30)