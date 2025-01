Tg24.sky.it - Bologna, in un anno con Città 30 nessun pedone ucciso e vittime dimezzate

Leggi su Tg24.sky.it

nel 2024è morto in incidenti sulla strada. “Non avveniva dal 1991”, afferma il sindaco dellaMatteo Lepore che esprime grande soddisfazione e attribuisce il risultato a30, la misura introdotta unfa che ha limitato la velocità in molte strade cittadine. Per Lepore i dati raccolti da Palazzo d'Accursio dimostrano chiaramente che "c'è stata una vera e propria inversione di tendenza rispetto al passato".