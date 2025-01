Lettera43.it - Bolivia, spiccato un mandato d’arresto nei confronti dell’ex presidente Evo Morales

La giustiziana ha emesso undi arresto contro l’exEvodopo la sua seconda mancata comparizione davanti al giudice del tribunale di Tarija.è accusato di violenza sessuale su minore e tratta di esseri umani, con l’aggiunta del sequestro dei suoi beni ordinato dalla magistratura.Ilno Evo(Getty).L’ex capo di Stato è indagato per una presunta relazione con una quindicenne che, secondo l’accusa, nel 2016 avrebbe dato alla luce un figlio.ha definito il procedimento un complotto politico orchestrato dalin carica, Luis Arce, suo ex alleato e oggi principale avversario, per escluderlo dalla scena politica e impedirgli di candidarsi nuovamente.Articolo completo:unneiEvodal blog Lettera43