Bergamonews.it - Autostrada A4, due notti di chiusura per il casello di Dalmine

. Chiusure in vista per ille di.Situata sull’A4 Milano-Brescia, la stazione chiuderà nelledi lunedì 20 e martedì 21 gennaio, dalle 21 alle 5, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per consentire lavori connessi all’ampliamento delse.In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: per chi viaggia verso Milano quella di Capriate, per gli automobilisti che viaggianoverso Brescia quella di Bergamo.