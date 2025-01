Lortica.it - Affrontare ansia, dolore e paura con i principi stoici: una guida per il mondo moderno

Nel cuore della filosofia stoica risplende un messaggio di equilibrio e resilienza, valido oggi quanto lo era per Marco Aurelio, imperatore-filosofo che, tra le difficoltà dell’Impero Romano, trovò conforto eneidellosmo. Questa corrente, fondata da Zenone di Cizio nel III secolo a.C., ci invita a vivere in armonia con la natura, a coltivare la virtù e a distinguere ciò che è in nostro potere da ciò che non lo è.Uno dei cardini dellosmo è il controllo sulle emozioni, basato sulla consapevolezza che ile lanon derivano dagli eventi stessi, ma dal giudizio che formuliamo su di essi. Marco Aurelio scrive: “Non sono le cose a turbare gli uomini, ma le opinioni che essi hanno delle cose”. Questa riflessione invita a riconoscere che non possiamo cambiare ciò che accade, ma possiamo decidere come reagire.