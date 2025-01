Iltempo.it - 70 anni UniSalento, Mattarella: "Modello di meridionalismo adulto"

(Agenzia Vista) Lecce, 17 gennaio 2025 "Io a nome di tutti ringrazio coloro che abbiamo ascoltato. Bisogna collegare il momento di nascita dell'ateneo con quello di oggi. Negli50 l'Italia era alle alle prese con la devastazione della guerra. Va ricordata la lungimiranza di coloro che hanno appoggiato la decisione di investire sulla cultura, non solo come decisivo elemento di crescita sociale ma anche come motore di sviluppo del territorio. È stato undi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia di inaugurazione del 70° anno accademico dell'Università del Salento. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev